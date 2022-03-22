2022/03/22 | 20:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد مجلس النواب، الثلاثاء، أجندة استضافة وزير التعليم العالي خلال جلسة يوم غد.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، ان “استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة موضوع توسعة المقاعد الدراسية ومشاكل الطلبة وموظفي الوزارة، سيكون خلال جلسة يوم غد الاربعاء، الساعة الحادية عشر صباحاً”.

ظهرت المقالة يوم غد..



البرلمان يستضيف وزير التعليم العالي أولاً على الايام نيوز.

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