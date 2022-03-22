دبلوماسيون غربيون: أمريكا تقتل المزيد من المدنيين في اليمن مقابل النفط السعودي

2022/03/22 | 20:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة كثفت دعمها العسكري للسعودية خلال الأشهر القليلة الماضية في إشارة إلى أن واشنطن تحاول إصلاح علاقاتها المتوترة مع حلفائها التقليديين في الخليج.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر تقرير لوكالة رويترز ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الرغبة الامريكية في تحسين العلاقات مع […]

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