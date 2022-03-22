بدعم أميركي.. موريتانيا تطلق مشروعا لمكافحة الاتجار بالبشر

2022/03/22 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الموريتانية، الثلاثاء، إطلاق مشروع جديد لمكافحة الاتجار بالبشر بدعم أميركي قدره نصف مليون دولار.

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