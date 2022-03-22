نشوب حريق في بناية تجارية بكربلاء.. والدفاع المدني يتدخل

2022/03/22 | 20:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حريق نشب في بناية تجارية بمحافظة كربلاء.وذكر مراسل ايرث نيوز، ان “فرق الدفاع المدني اخمدت حريق اندلع في بناية تجارية تحتوي على محلات اثنين وغرفة محاماة بالطابق الاول للبناية”.واضاف انه “لاتوجد اضرار بشرية، فيما سبب الحريق يحدد من قبل الادلة الجنائية”.

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والدفاع المدني يتدخل أولاً على ايرث نيوز.

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