الجبوري: ملتزمون بالتصويت لمرشح الديمقراطي وجلسة السبت ستعقد بنصاب مكتمل

2022/03/22 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- إيفان ناصرأكد النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، التزام التحالف الثلاثي بالتصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية، فيما بين أن الجلسة ستعقد بنصاب قانوني مكتمل.وقال الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جلسة السبت المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ستعقد بنصاب قانوني مكتمل والذي سيوفره حضور النواب المستقلين وبعض النواب من الكتل الاخرى الذين لا يتفقون مع كتلهم في تعطيل العملية السياسية"، لافتا الى أن "التحالف الثلاثي لديه مرشح واحد هو ريبر احمد وجيمع اعضائه ملتزمون بالتصويت للاخير".وأضاف، أن "من يعمل على كسر النصاب هدفه تعطيل الاستحقاقات الدستورية"، مبينا أن "التحالف الثلاثي لا يسعى لعقد الجلسة لتمرير شيء يتعلق به وإنما يتعلق بالعملية الانتخابية وأن اي تعطيل سيحدث يمثل فرض شروط بما لا يتوافق مع الدستور والمسار السياسي".ولفت الجبوري إلى أنه "في حال عدم تحقيق النصاب فستكون هنالك جلسة اخرى بعد 7 ايام"، موضحا أن "الدستور لم يضع معالجة في حالة عدم تحقيق النصاب والمحكمة الاتحادية لا تمتلك صلاحية حل البرلمان قانونيا كما يشيع البعض لعدم وجود مادة دستورية تنص على ذلك".وتابع أن "حل البرلمان يتم عن طريق طلب يقدمه رئيسا الوزراء والجمهورية مجتمعين وهو من يقرر ذلك"، متوقعا أن "الذين قرروا مقاطعة الجلسة سيعيدون النظر بقرارهم".وكان النائب المستقل حسين عرب قد كشف، امس الاثنين، عن اجتماع مرتقب للنواب المستقلين حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها السبت المقبل.ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في وقت سابق من امس الاثنين، النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، فيما شدد على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية.

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