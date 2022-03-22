2022/03/22 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الثلاثاء، ان قاعدة الحرير في كردستان العراق تحولت الى اكبر وكر للجاسوسية في الشرق الاوسط.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، انه “بعد تعرض مقر الموساد الاسرائيلي الرئيسي في اربيل الى قصف صاروخي قبل اسبوع انتقلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعموري: الإقليم يضم اكبر وكر للجاسوسية في الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعموري: الإقليم يضم اكبر وكر للجاسوسية في الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).