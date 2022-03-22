غدا.. أول محافظة تباشر توزيع أجور موظفي الاقتراع

2022/03/22 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أعلن مكتب انتخابات بابل، اليوم الثلاثاء، أنه سيباشر غدا بصرف أجور موظفي الاقتراع.

وذكر بيان للمكتب تلقته (الرابعة)، أن "المكتب سيباشر يوم غد الاربعاء الموافق٢٣/٣/٢٠٢٢ بتوزيع اجور موظفي الاقتراع لمركز تسجيل القاسم ١٦١٩ ضمن الدائرة الانتخابية الثالثة".

وأضاف البيان، أن "الاستلام سيكون من خلال دائرة الخزينة في المحافظة في شارع ٦٠ مركز مدينة الحلة، راجين الالتزام بموعد الاستلام".

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