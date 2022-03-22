2022/03/22 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق جامعة التراث واخماده.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية قيد الانشاء مكونة من سبعة طوابق تابعة الى جامعة التراث في منطقة المنصور وسط بغداد".

وأضافت ان "الحريق اندلع في الطابق الثالث والذي يحتوي على كميات كبيرة من الاجهزة الكهربائية مما اضطر فرق الدفاع المدني إلى هدم عدد من الجدران داخل الطابق المحترق مع استخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة من اجل تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وصولاً إلى قلب الحريق واحكام السيطرة على انتشار النيران بشكل كامل وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية".

وأوضحت مديرية الدفاع المدني انه "تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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