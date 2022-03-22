2022/03/22 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت وزارة التخطيط، اليوم، الثلاثاء، ندوة لمناقشة مشروع تطوير مدينة اور والمواقع الأثرية في محافظة ذي قار، حضرها وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان.وقال المدير العام لدائرة التنمية الإقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن السيد، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “هذه الندوة تأتي لمناقشة مشروع تطوير مدينة اور والمواقع […]

ظهرت المقالة التخطيط تناقش مشروع تطوير مدينة اور والمواقع الأثرية في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تناقش مشروع تطوير مدينة اور والمواقع الأثرية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تناقش مشروع تطوير مدينة اور والمواقع الأثرية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).