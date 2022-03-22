2022/03/22 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2MZKogFgcXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دجلة تتقصى مسار وأسعار المخدرات بشهادات خاصة من المعتقلات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دجلة تتقصى مسار وأسعار المخدرات بشهادات خاصة من المعتقلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).