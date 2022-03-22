وشم القولون.. باحثون يبتكرون حبرا محسنا

2022/03/22 | 21:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قد يكون القولون هو آخر مكان قد يفكر فيه الناس للحصول على وشم، لكن الوشم بالمنظار هو تقنية طبية مهمة لتمييز آفات القولون.واليوم، أبلغ العلماء في اجتماع الربيع للجمعية الكيميائية الأمريكية عن حبر من الجيل التالي لهذه العلامات ينتشر أقل وأكثر توافقًا حيويًا من الأحبار الموجودة.ويقول الباحثون إن الصيغة الجديدة يمكن أن […]

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باحثون يبتكرون حبرا محسنا أولاً على الايام نيوز.

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