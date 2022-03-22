جين ساكي تصاب بكورونا.. وتلغي رحلتها برفقة بايدن

2022/03/22 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، إصابتها بكوفيد-19 وإلغاء رحلتها التي كانت مقررة إلى أوروبا برفقة الرئيس، جو بايدن

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