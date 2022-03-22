مصدر أمني يوضح طبيعة الانفجار ضمن منطقة الأمين ببغداد

2022/03/22 | 21:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضح مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، طبيعة الانفجار الذي سمع ضمن منطقة الامين الثانية شرقي العاصمة بغداد.وذكر المصدر لوكالة إيرث نيوز، أن “مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على منزل خالي من ساكنيه وقاموا برمي رمانة صوتية بداخله”.وأضاف، أنه “لم يتم تسجيل اصابات والأضرار اقتصرت على واجهة المنزل”.

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