موسكو: لم تعلن أي شركة تجارية أجنبية خروجها من روسيا نهائيا

2022/03/22 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أشار وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، إلى أنه لم تعلن أي شركة أجنبية للصناعة والتجارة خروجها بشكل نهائي من روسيا، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو.وردا على سؤال عن الشركات الصناعية والتجارية الأجنبية التي انسحبت نهائيا من روسيا، قال مانتوروف للصحفيين اليوم الثلاثاء: “لا نعرف عن إعلانات على غرار […]

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