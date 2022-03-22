فكرة الشيوعية الإسلامية: حول ميرزا سلطان غالييف (1892-1940) - ماثيو رينو

2022/03/22 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماثيو_رينو الكاتب: ماثيو رينومن خلال شخصية البلشفي التتري، ميرزا سلطان غالييف، يهتم ماثيو رينو هنا بتجربة قلّما ما هي معروفة: تجربة “الشيوعية القومية الإسلامية” كما تطورت في روسيا السوفياتي ولاحقاً في الاتحاد السوفياتي، منذ عام 1917 وحتى نهاية الـ 1920ات.



قدمت النسخة الأولية من هذه الورقة بمناسبة مؤتمر التفكير بالتحرر (نانتير، شباط/فبراير 2014).



نشرت الورقة في موقع revueperiode.net بتاريخ 24 آذار/مار ......





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