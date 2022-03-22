أول مسابقة للإبل في ميسان

2022/03/22 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني نظم فريق برلمان محافظة ميسان التطوعي، اليوم الثلاثاء، مسابقة الإبل السنوية بنسختها الأولى في منطقة الطيب الحدودية.وأوضح عضو الفريق التطوعي حازم رزاق المحمداوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "شارك بهذه المسابقة التي نظمها فريق برلمان ميسان التطوعي التابع لمديرية الرياضة والشباب والمكونة من 20 متسابقا"، مشيرا الى أن "المسابقة جرت بحضور المحافظ علي دواي لازم". وأضاف، أن "اللجنة المنظمة الداعمة لفكرة فريق برلمان ميسان التطوعي وهي شعبة العمل التطوعي، أقامت المسابقة بمشاركة عدد كبير من الفرق التطوعية التابعة للمديرية، وبمساندة مديرية شرطة محافظة ميسان ومديرية بلدية العمارة وشعبة الإسعاف الفوري التابعة لدائرة صحة ميسان، إضافة الى لواء حرس الحدود العاشر وقيادة حرس حدود المنطقة الثالثة، وعدد من مالكيّ ورعاة الإبل"، مبينا أن "المسابقة جرت على جولتين وفاز فيهما كل من المتسابق مقتدىٰ نصير القيسي الذي يحمل الرقم 14 وحصل على ٰ المركز الأول، ومالك الابل هو مالك الشمري، اما اسم الابل فهو سحوم". وتابع المحمداوي أن "المتسابق أحمد سلام الشمري صاحب الرقم 12 حصل على المركز الثاني، ومالك الابل سلام الشمري واسم الابل عبدان، فيما حصل المتسابق حمزة عبد الله الخفاجي ذو الرقم 15 على المركز الثالث ومالك الإبل عبدالله الخفاجي ايضا".جدير بالذكر أن هذه المسابقة تهدف الى احياء التراث البدوي في منطقة الطيب الحدودية.

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