لحل ازمة الوقود.. محافظ كركوك يطالب الكاظمي بزيارة عاجلة للمحافظة

2022/03/22 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب محافظ كركوك، راكان الجبوري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيارة عاجلة للمحافظة، وذلك لحل ازمة الوقود، وتجهيز عادل للطاقة الكهربائية.وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي مع اعضاء مجلس النواب، تابعته وكالة ايرث نيوز: إن “كركوك هي أقل محافظة عراقية بعدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية التي لا تتجاوز العشر ساعات يومياً”.[…]

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محافظ كركوك يطالب الكاظمي بزيارة عاجلة للمحافظة أولاً على ايرث نيوز.

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