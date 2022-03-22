موجة قطبية باردة تضرب العراق وتستمر لأيام.. متنبئ جوي يحدد موعد انحسارها

2022/03/22 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال عطية في منشور له تابعته (بغداد اليوم) إن "منخفضا جويا من اصل قطبي يؤثر على شمال العراق والانبار الاربعاء لغاية الجمعة يسبب: 1.



انخفاض نسبي بدرجات الحرارة في المناطق اعلاه… وتنخفض مادون الصفر فوق المرتفعات الجبلية .2.



هطول زخات من الامطار مابين خفيفة الى معتدلة في مدن اقليم كردستان ونينوى وكركوك والانبار. مع فترات من الغزارة تشمل دهوك وشمال نينوى والسليمانية، أما والهطول يكون بشكل زخات وليس مستمرا، مصحوبا بالبرق والرعد احيانا، وربما تشمل هطولات خفيفة مناطق من بغداد وديالى وشمال واسط يوم الجمعة. 3.



هطول ثلجي فوق قمم الجبال .

وأضاف ان "باقي مدن الوسط والجنوب تتأثر بامتداد مرتفع جوي يومي واجواء شبه غائمة وارتفاع متوقع بدرجات الحرارة يستمر لغاية مساء الخميس اذ تنخفض بعدها درجات الحرارة وتعتدل الاجواء".

وأوضح ان "الرياح يوم الاربعاء تكون متقلبة الاتجاه ساكنة على فترات نهارا في كافة المدن، فيما تتحول مابعد الظهر لجنوبي غربي نشطة في جنوب ووسط البلاد مثيرة لغبار خفيف".

وتابع "تبدأ خلال الليل بالتحول الى شمالية غربية معتدلة ابتداء من نينوى وغرب البلاد،ثم يشمل التحول باقي المدن تباعا خلال الليل وصباح الخميس، مع استمرار الرياح متقلبة في مدن اقليم كوردستان اغلب الاحيان".

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