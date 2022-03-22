شريحة من الموظفين تدعو الكاظمي الى الايفاء بوعده الذي مضى عليه أشهر

2022/03/22 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا موظفو الاقتراع المسجلين لدى مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتنفيذ وعده بتوجيه كتاب شكر لهم وقدم ٦ اشهر.

وقال الموظفون، في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي وعد قبل الانتخابات بتوجيه كتاب شكر وقدم ٦ اشهر لموظفي مفوضية الانتخابات وبقية موظفي الدولة، لكنه لم يف بوعده رغم مرور أشهر على الانتخابات التشريعية".

واعلنت مفوضية الانتخابات، بوقت سابق، عن إتمام ملف موظفي الاقتراع في ما يخص المكافاة وكتاب الشكر.

وقالت انه "ايفاءً من مفوضية الانتخابات باتمام ما عليها من من التزامات مالية وإدارية تجاه موظفي الاقتراع البالغ عددهم أكثر من ثلاثمائة ألف موظف من خلال اللجنة المركزية المشكلة برئاسة القاضي فياض ياسين حسن، والتي أنجزت ما عليها من مهام في فرز وتبويب بيانات موظفي الاقتراع من موظفي مؤسسات الدولة والأساتذة المشرفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعودًا؛ من أجل صرف مكافآتهم المالية واستحصال كتب الشكر من رئاسة الوزراء.واوضحت "استنادًا الى قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2021، خاطب رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بكتاب موسوم (شكر وتقدير) الصادر في 9/1/2022 للموافقة على توجيه كتاب شكر إلى الجامعيين الذين أشرفوا على مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، إضافة إلى موظفي المؤسسات الحكومية الذين عملوا كموظفي اقتراع تثمينًا لجهودهم المبذولة في نجاح العملية الانتخابية".وسبق وأن قامت مفوضية الانتخابات بتحديد التخصيص المالي لصرف مكافآت موظفي الاقتراع استنادًا الى قرار مجلس الوزراء أعلاه، إذ خاطبت المفوضية وزارة المالية لغرض إطلاق تمويل المكافآت المالية الى الخزائن في كل محافظة بالتنسيق مع مكاتب المحافظات الانتخابية، والعمل والمتابعة لهذا الملف جارية ومستمرة.

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