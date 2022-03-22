حسم الجلسة لصالح ريبر أحمد.. حزب بارزاني يوجه خطاباً للنواب المستقلين مشابهاً لدعوة الصدر

2022/03/22 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

عدّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، أن حضور النواب المستقلين لجلسة يوم السبت المقبل تعني حسم الأمور لمرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد.

وقال سلام لـ (بغداد اليوم)، إن "المعضلة الرئيسية في الوقت الحالي تتمثل في كيفية عقد الجلسة بنصاب كامل وتحقيق الثلثين".

وأضاف، أنه "لو امتنع النواب المستقلين بالتصويت لصالح مرشحنا، فأنه سيضمن الفوز خلال الجولة الثانية، لآننا نمتلك الأغلبية التي تؤهله للفوز".

ودعا عضو الحزب، الحركات المستقلة أن "تحضر لكي لاتتعطل العملية السياسية".

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