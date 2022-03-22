2022/03/22 | 21:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة يلتقي السفير الهندي لبحث تطوير افاق التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/22 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يلتقي السفير الهندي لبحث تطوير افاق التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يلتقي السفير الهندي لبحث تطوير افاق التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).