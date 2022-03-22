2022/03/22 | 21:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستقلون .. بيضة القبان ترجح كفة الرئيس بامان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tgFuijQz89E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستقلون .. بيضة القبان ترجح كفة الرئيس بامان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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