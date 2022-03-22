2022/03/22 | 21:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EM8h0I-Vpzo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | السبت الحاسم.. تصويت على الرئيس أو تعطيل لمستقبل النظام؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | السبت الحاسم.. تصويت على الرئيس أو تعطيل لمستقبل النظام؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).