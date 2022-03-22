للراحلين من الإعلاميين الف سلام

2022/03/22 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

قال الإمام الحسين صلوات الله عليه : (

خُطَّ الْمَوْتُ عَلَى وُلْدِ آدَمَ

مَخَطَّ الْقِلَادَةِ عَلَى جِيدِ

الْفَتَاةِ) .



الموت : هو النهاية

الحتمية لكل بشر ولابدية وقوعه على جميع

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