2022/03/22 | 21:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الاول من نيسان المقبل، موعداً لاجراء قرعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر.وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي، أن “تفاصيل إجراء القرعة النهائية لكأس العالم، باتت متاحة الآن بعد الاقتراب المتسارع لموعد انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، وبهذا ستتعرف الجماهير والمنتخبات المشاركة على مسارها نحو اللقب، […]

ظهرت المقالة تصنيف آذار يحدد مسار قرعة المونديال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصنيف آذار يحدد مسار قرعة المونديال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصنيف آذار يحدد مسار قرعة المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).