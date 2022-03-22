حركة حقوق تدعو الى الوقوف بوجه أي سعي محتمل للتلاعب بأعداد النواب في الجلسة المقبلة

2022/03/22 | 21:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت حركة حقوق، اليوم الثلاثاء، الى الوقوف بوجه أي سعي محتمل للتلاعب بأعداد النواب في الجلسة المقبلة.وذكرت الحركة في بيان، إن “ما يشاع من امكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات، ما هي الا خديعة ونضع ذلك في خانة تخويف النواب، والضغط باتجاه الانفراد بالسلطة”.ودعت الحركة بحسب البيان إلى “الوقوف بوجه أي سعي محتمل […]

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