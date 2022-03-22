بينهم متهم بالقتل.. القبض على 11 مطلوبا في ميسان

2022/03/22 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ ألقت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، القبض على (11) مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية تنوعت بين التهديد، والقتل العمد، والتسليب، والإرهاب وأخرى مختلفة.وذكرت المديرية في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “عمليات القبض جرت من خلال ممارسات أمنية نفذتها مفارز مشتركة من أقسام وأفواج شرطة ميسان ومكافحة الإجرام في مناطق متفرقة […]

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القبض على 11 مطلوبا في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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