احباط تعرض ارهابي في” الهيتاويين” بين ديالى وصلاح الدين

2022/03/22 | 21:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، احباط تعرض ارهابي في منطقة الهيتاويين على الحدود مع صلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفرزة داعشية حاولت التقرب من نقطة مرابطة للجيش في اطراف منطقة الهيتاويين على الحدود بين ديالى وصلاح الدين شمال ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) الا ان بواسل الجيش تصدوا لها […]

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