2022/03/22 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jOuwTJcrGco

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاطار التنسيقي يرد على الشائعات ومشاركة النواب المستقلين كلمة السر | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاطار التنسيقي يرد على الشائعات ومشاركة النواب المستقلين كلمة السر | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).