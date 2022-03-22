2022/03/22 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pQiM4eSJ8As

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشط مدني: ساحات تشرين "تشظت" بسبب غياب القيادة الحقيقية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناشط مدني: ساحات تشرين "تشظت" بسبب غياب القيادة الحقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).