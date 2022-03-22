2022/03/22 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: pQiM4eSJ8As
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشط مدني: ساحات تشرين "تشظت" بسبب غياب القيادة الحقيقية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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