تعرف على قدرات سيارة “مرسيدس” الجديدة

2022/03/22 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قررت مرسيدس الكشف عن بعض قدرات سيارة GLC الجديدة ونشرت مقاطع فيديو تظهر قدرات هذه المركبة في الحركة على الثلوج والجليد.وتظهر في المقاطع التي صورت لهذه السيارة في السويد قدرة السيارة العالية على التسارع على الجليد وثباتها الممتاز عند الانعطاف على أرض الميدان المغطاة بالثلوج.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة أتت […]

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