2022/03/22 | 22:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tVYjLSdCdzE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايناس الخالدي بعد ان اتهمت المؤسسة الفنية والاعلامية بالفساد قررت ان تغني| بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايناس الخالدي بعد ان اتهمت المؤسسة الفنية والاعلامية بالفساد قررت ان تغني| بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).