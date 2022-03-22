بالفيديو.. زيدان إقبال يهدي قميصه لرابطة مشجعي مانشستر يونايتد في العراق

2022/03/22 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أهدى لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم ونادي مانشستر يونايتد زيدان إقبال، قميصه إلى رابطة مشجعي مانشستر يونايتد في العراق.ووضع إقبال توقيعه على قميص المنتخب الوطني، ليهديه الى الرابطة بعدما تعذر لقائهم لضيق الوقت خلال تواجده في بغداد.يذكر إن إقبال غادر مع المنتخب الوطني إلى الرياض، تحضيراً لمواجهة الإمارات في تصفيات المونديال.[…]

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زيدان إقبال يهدي قميصه لرابطة مشجعي مانشستر يونايتد في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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