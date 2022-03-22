الموارد المائية: مياه الشرب مؤمنة بالكامل في الصيف المقبل

2022/03/22 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تأمين مياه الشرب للصيف المقبل، فيما حددت عاملين اثنين لتطوير ملف المياه.وقال مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملف المياه مهم وله اولوية القصوى وخطير حيث يرتبط بحياة المواطنين سوء كان على مستوى تأمين مياه الشرب او الاستخدامات البشرية او الزراعة". وأضاف، أنه "يجب تطوير ملف المياه بعاملين، الاول تطوير المشاريع الاروائية لتوزيع المياه بشكل صحيح وتقليل الهدر المائي والاخر هو التفاوض مع دول الجوار"، مشددا على ضرورة أن يصل العراق لتفاهم يحديد فيه حصصا ثابتة للمياه وفقا للقوانين الدولية مع دول الجوار". وتابع، أن "تضاؤل المياه في نهري دجلة والفرات بسبب أن كل المياه في السابق كانت تأتي للعراق، أما الان فدول المنبع تستثمر المياه داخل اراضيها وبالتي تحول نهرا دجلة والفرات من انهر طبيعية عارمة الى قنوات منظمة تعتمد على ما يطلق من بوابات وسدود من دول الجوار". وأشار إلى أن "مياه الشرب والاستخدامات البشرية وزارعة الخضر وسقي البساتين مؤمنة بالكامل في الصيف القادم، اما زراعة المحاصيل الصيفية فهنالك شكوك في تحقيقها".

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