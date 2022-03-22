وطني الصالات يباشر تدريباته في لبنان

2022/03/22 | 22:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجرى المنتخبُ الوطني لكرةِ الصالات وحدته التدريبيّة الأولى في العاصمةِ اللبنانيّة بيروت التي وصلها ظهر اليوم الثلاثاء قادماً من العاصمةِ الإيرانية طهران للدخولِ في معسكر تدريبي تتخلله مباراتان وديّتان مع المنتخبِ اللبناني في إطار رحلته التحضيريّة للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.وشهدت الوحدةُ التدريبيّة، التي قادها المدربُ الإيراني محمد ناظم […]

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