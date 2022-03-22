2022/03/22 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشّح التحالف الثلاثي ريبر أحمد خالد يصل إلى بغداد تباين مواقف القوى بشأن حضور جلسة إختيار رئيس الجمهورية بغداد – قصي منذر يبدو ان الانقسام السياسي الذي تشهد الساحة المحلية ،عاد لتصدر المشهد من جديد مع اقتراب جلسة مجلس النواب التي خصصت لاختيار واحد من اربعين مرشح يتنافسون على منصب رئاسة العراق ، بحيث ابدت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباين مواقف القوى بشأن حضور جلسة إختيار رئيس الجمهورية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تباين مواقف القوى بشأن حضور جلسة إختيار رئيس الجمهورية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).