2022/03/22 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الشرقية) تعلن دورتها البرامجية لرمضان بغداد – ندى شوكت اعلنت قناة (الشرقية) مساء امس الثلاثاء، عن دورتها البرامجية المتميزة لشهر رمضان ،وكشفت في عرض اخباري امس عن (احتواء الدورة على مسلسلات وبرامج هادفة واخرى ترفيهية تجمع العائلة العراقية حول شاشة واحدة ).وقالت ان(الدورة تتضمن مسابقات وجوائز كبرى ولقاءات حصرية مع نجوم الفن والمجتمع).واشارت الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((الشرقية) تعلن دورتها البرامجية لرمضان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((الشرقية) تعلن دورتها البرامجية لرمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).