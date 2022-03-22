2022/03/22 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يشدّد على ضرورة العمل المشترك لمناهضة إزدراء الأديان العراق يطالب المجتمع الدولي المساهمة بجهود إعادة الآثار المهرّبة اسلام اباد – الزمان دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، المجتمع الدولي الى المساهمة بجهود اعادة الاثار العراقية التي عناصر داعش خلال سيطرتها على المدن المحررة، مؤكدا أن الحكومة وضعت في قمة أولوياتها بناء علاقات جيدة ومتوازنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطالب المجتمع الدولي المساهمة بجهود إعادة الآثار المهرّبة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطالب المجتمع الدولي المساهمة بجهود إعادة الآثار المهرّبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).