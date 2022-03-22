ماذا عن جعفر الصدر.. الخزعلي يعلن قبوله مرشح الصدر لتولي رئاسة الحكومة العراقية - عاجل

2022/03/22 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

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الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في لقاء متلفز

لم تحصل التوافقات المطلوبة لتمضي جلسة اختيار رئيس الجمهورية لان الطريق سائر على كسر الإرادات

اختيار رئيس مجلس النواب كان بتوافق المكون السني

اذا استطاعت الكتلة الصدرية تشكيل الكتلة الاكبر سنعترف بذلك

عدد النواب الاطار الشيعي هو 83 نائبا ولن نطرح المضي بتشكيل الحكومة بمفردنا

مصرون على تشكيل الكتلة الأكبر بمشاركة الجميع والافضلية للكتلة الصدرية

في هذه الدورة الانتخابية حصلت متغيرات واجتماعات خارج العراق في تركيا والامارات

مسعود بارزاني لم يرفض الاتحاد الوطني انما يريد رئاسة الجمهورية مقابل مناصب اخرى

الكتلة الصدرية في التحالف الثلاثي تعتبر اقلية مقارنة بالسنة والكرد

الاطار الشيعي متحالف مع شخصيات وقوى اخرى بعنوان الثبات الوطني ويمتلك الكتلة الاكبر عددا

-الاطار الشيعي غير مدعوم من دول الخليج والمناصب الشيعية ليست للبيع

- النواب المستقلون على علم بالتزام الاطار الشيعي الخاص بترشيح مستقل لرئاسة الحكومة

-الاهم هو الاتفاق على الكتلة الاكبر الشيعية والاطار منفتح على أي مرشح لرئاسة الحكومة

-السيد جعفر الصدر شخص مقبول لكن ما هو برنامجه الحكومي والتزاماته مع الاطار الشيعي

-تثبيت الكتلة الأكبر الشيعية يجب ان يكون قبل اختيار السيد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة

-الحل الصحيح في العراق هو تغيير النظام من برلماني الى رئاسي

-التيار يرغب بالاستحواذ على الحصة الشيعية في الوزارات

-ليس لدينا اشكال على تقديم السيد مقتدى الصدر مرشحا لرئاسة الوزراء

-لم يطلب منا في الاطار الشيعي تقديم مرشح لرئاسة الوزراء

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