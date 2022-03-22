الخزعلي: الاطار لم يعترض على تقديم مرشح رئاسة الوزراء من قبل الصدر

2022/03/22 | 22:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد رئيس حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء، ان الاطار التنسيقي لم يعترض على تقديم مرشح لرئاسة الوزراء من قبل مقتدى الصدر، لافتا الى ان الاطار يسعى لحكومة قوية ورئيس وزراء قادر على إدارة الدولة.وقال الخزعلي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “مايجري اليوم في الوسط السياسي ناتج عن التنافس في […]

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