نواب ديالى يتفقون على 6 ملفات هامة ويعلنون قرب ولادة كتلة باسم المحافظة

2022/03/22 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … اكد النائب مضر الكروي، الثلاثاء، اتفاق نواب ديالى على 6 ملفات هامة مع الاشارة الى قرب ولادة كتلة نيابية.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نواب ديالى عقدوا في مقر مبنى مجلس النواب ببعقوبة اجتماعا موسعا هو الاول من نوعه جرى خلالها مناقشة 6 ملفات هامة على الصعيد المحلي ابرزها الامن والاعمار […]

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