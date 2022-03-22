2022/03/22 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الاكثر ايلاما والاعجب كلاما والاغرب

اعلاما هو التعاطي مع طبق فيه فوضى

عربية ومخللات غربية وهنالك من يشغل

باله وحاله لمتابعة التطورات وابداء

الراي وفي اليوم التالي لا يجد ما كان

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