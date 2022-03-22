تحذيرات علمية من الاكتئاب جراء الجلوس في المنزل

2022/03/22 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بعد انتشار فيروس كورونا وتطبيق العزل المنزلى انتشرت حالات الاكتئاب بشكل كبير وخصوصا بين الشباب وكبار السن ، حيث أثبت علماء من بريطانيا وجود علاقة بين البقاء في المنزل فترة طويلة والاكتئاب الشديد، كما اكتشف علماء معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب علاقة بين الجلوس في البيت فترة طويلة والاكتئاب .وحسب […]

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