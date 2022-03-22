رسميا.. رفض طلب العراق قبل مباراة الإمارات

2022/03/22 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، الاعتراض الذي تقدم به الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب قيام الاتحاد الدولي (فيفا)، بنقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد، بعدما كانت مقررة في العاصمة بغداد، وتحديد استاد الملك فهد في الرياض مكانا لها، بسبب الظروف الأمنية في العراق، حسب رؤية الاتحادين الدولي والآسيوي.

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