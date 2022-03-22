2022/03/22 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: viv1zHYMH9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرية مكافحة المخدرات: لدنيا متعاطين من القوات الأمنية لكن "بنسب ضئيلة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مديرية مكافحة المخدرات: لدنيا متعاطين من القوات الأمنية لكن "بنسب ضئيلة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).