العذاري: النواب المستقلون سيكون لهم وقفة من أجل العراق

2022/03/22 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، أن النواب المستقلين سيكون لهم وقفة من أجل العراق.وقال العذاري في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "بعد مجموعة من اللقاءات بالاخوة النواب المستقلين أقولها بصراحة كلهم مع (حكومة الاغلبية الوطنية) لذلك ان يوم السبت القادم (26/3/2022) سوف يكون للنواب المستقلين وقفة من اجل العراق والشعب".واضاف: لن "يغريهم المال السياسي او الترهيب فهم (المستقلون) الامل المتبقي لتغيير نظام المحاصصة".

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