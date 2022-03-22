النقد الدولي: الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بمقدار الثلث

2022/03/22 | 22:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توقعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، انكماش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث، بسبب تبعات الحرب الدائرة هناك.وقالت في إفادة عبر الفيديو: “الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأوكراني يحطم قلبي، من المرجح أن نشهد انكماشا قد يكون ثلث ما كان عليه قبل الحرب”.في المقابل، قالت النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد […]

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