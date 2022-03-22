2022/03/22 | 22:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وسيم الآغا : الإطار التنسيقي يصر على دخوله تشكيل الحكومة المقبلة بطريقة التوافق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2Cy2KY0whq0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وسيم الآغا : الإطار التنسيقي يصر على دخوله تشكيل الحكومة المقبلة بطريقة التوافق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وسيم الآغا : الإطار التنسيقي يصر على دخوله تشكيل الحكومة المقبلة بطريقة التوافق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).