محافظة عراقية تعلن انتهاء جائحة كورونا

2022/03/22 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اعلن المختص في علم الوبائيات حيدر حنتوش، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء فيروس اوميكرون في محافظة ذي قار، محذرا من موجات جديدة.

وقال حنتوش في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الموجة الحالية لفيروس كورونا اوميكرون انتهت بمحافظة ذي قار".

وأضاف ان "الاصابات انخفضت جدا بل وصلت لأعداد بسيطة وهذا مايعني انتهاء هذه الموجة، خصوصا وان هذا الانخفاض ليس ليوم او يومين وانما لفترة طويلة"، مشيرا الى ان "الحذر من دخول موجة جديدة ولابد من اتخاذ اجراءات وقائية والاستمرار بالتلقيح".

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