الخزعلي يتهم الكاظمي بالسعي لخلق اقتتال شيعي ـ شيعي

2022/03/22 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أتهم الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراءمصطفى الكاظمي بالسعي لخلق اقتتال شيعي ـ شيعي.

وقال الخزعلي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "الكاظمي طلب من شخصيات مقربة من الصدر اجراء لقاء بين الصدر وأبو رغيف، والغرض منه هو اتهام العصائب باستهداف منزله".

وأضاف: "لدي الدليل على ان الكاظمي سعى الى اقتتال شيعي شيعي".

وأكد: "لن نقبل بقصف أي مدينة عراقية لكن نقبل بقصف مقرات اسرائيلية".

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